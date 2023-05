Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise Porsche Targa und Mercedes gestohlen

Im Stadtgebiet Mönchengladbach sind am Dienstag, 30. Mai, zwei Autodiebstähle der Polizei gemeldet worden. Ein 59-Jähriger hatte seinen schwarzen Mercedes ML 280 CDI gegen 14.45 Uhr in einer Parkbucht an der Sandradstraße verschlossen geparkt. Als er um 15.14 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, war es nicht mehr aufzufinden. Gegen 17.30 Uhr hatte ein 62-Jähriger seinen roten Porsche 911 Targa auf einer Einfahrt an der Straße Am Spielberg in Eicken abgestellt. Gegen 17.40 Uhr hörte er, wie der Motor des Wagens gestartet wurde. Als er nachsah, war das Auto bereits verschwunden. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290.