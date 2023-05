Gesundheitsberufe in Mönchengladbach Akademie für Gesundheitsberufe bildet bald Ergotherapeuten aus

Seit Oktober 2020 ist die Physiotherapeuten-Ausbildung an der Akademie kostenlos, so wird es auch bei den angehenden Ergotherapeuten sein. Die Auszubildenden erhalten von der Akademie 1065 Euro Gehalt im ersten, 1125 Euro im zweiten und 1222 Euro im dritten Ausbildungsjahr. In den drei Ausbildungsjahren absolvieren die Azubis neben ihren Theoriestunden insgesamt 1700 praktische Stunden und hospitieren in Altenheimen. „Die meisten Stunden arbeiten unsere Auszubildenden in unseren eigenen Häusern“, sagt Stuchly.