Traditionsevent in Mönchengladbach Hochklassiges Jugendtennis beim Pfingstturnier in Odenkirchen

„Man hat durch einige zusätzliche Turniere im vergangenen Jahrzehnt schon gemerkt, dass es an Klasse und Menge der Teilnehmer zurückgegangen ist“, sagt Fritz Hösel, Vorsitzender in Odenkirchen. Dennoch zeigte sich der Verein mit 147 Meldungen in diesem Jahr zufrieden. Gespielt wurde in den Altersklassen U9, U10, U11, U12, U14 und U16 für Mädchen sowie Jungen.