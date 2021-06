Polizei Mönchengladbach ermittelt : Plötzlicher Angriff in der Altstadt

Am Dienstagabend rückte die Polizei zu einem Einsatz am Alten Markt aus. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Vier Männer haben in der gut besuchten Altstadt am Dienstagabend einen 36-Jährigen und einen 39-Jährigen attackiert. Aus welchen Gründen ist noch völlig unklar. Vorher soll es nur Blickkontakte gegeben haben.

Zwei Männer (36 und 39 Jahre), die am Alten Markt auf der Außenterrasse eines Lokals saßen, sind am Dienstagabend unvermittelt angegriffen worden. Das teilte die Polizei mit. Zur Tatzeit, 20.30 Uhr, war der Alte Markt voller Menschen. Die Angreifer sollen im Außenbereich einer gegenüberliegenden Bar gesessen haben. Bevor es zum Übergriff kam, habe es mehrmals Blickkontakte gegeben.

Nach Zeugenaussagen sollen vier Männer plötzlich aufgestanden und zu dem 36-Jährigen und dem 39-Jährigen hinübergegangen sein. Der 39-Jährige stand vom Tisch auf, worauf einer der vier Beschuldigten dem Mann mit der Faust auf den Oberkörper schlug. Am Tisch angekommen, habe ein anderer der vier Männer den noch auf dem Stuhl sitzenden 36-Jährigen getreten, so dass er mit dem Stuhl nach hinten kippte und sich beim Aufprall am Ellenbogen verletzte. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Danach teilten sich die Angreifer auf und flohen in Richtung Hindenburgstraße und Parkhaus am Kapuzinerplatz.