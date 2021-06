Rat und Hilfe in Mönchengladbach : Neue Online-Kurse für pflegende Angehörige

Mönchengladbach Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) erweitert ihre Angebote für pflegende Angehörige in Kooperation mit den Pflegekassen der Barmer der Deutschen Angestellten Krankenkassen.

Im Juni wird der Pflegekurs „Leistungen der Pflegekasse“ auch online angeboten. Er soll Grundwissen zur Pflege von Angehörigen zu Hause vermitteln. Angeboten werden zwei Arten von Online-Pflegekursen. Ein Kurs soll eine rein digitale Veranstaltung sein, bei der sich Teilnehmer über das Videokonferenzsystem Zoom einwählen. Dazu brauchen sie ein mobiles Endgerät mit einer integrierten Kamera und einem Mikrofon, zum Beispiel Laptop oder Tablet, und einen Internetzugang. Die zweite Veranstaltung ist ein so genannter „hybrider“ Pflegekurs. Daran können Interessierte entweder in Präsenz oder digital teilnehmen.

Der reine Online-Kurs findet am Mittwoch, 9. Juni 2021, als Zoom-Veranstaltung von 18 bis 20 Uhr statt. Ein Zoom-Link wird angemeldeten Teilnehmern zugestellt. Der Hybrid-Kurs ist am Samstag, 12. Juni, von 11 bis 13 Uhr. Teilnehmer der Präsenzveransatltung treffen sich im Beratungs- und Qualifizierungszentrum L 64, Limitenstraße 64 - 78. Maximal acht Teilnehmer sind zur Präsenzveranstaltung zugelassen, alle anderen müssen über Zoom-Konferenz dabei sein. Die Anmeldung für die Pflegekurse erfolgt unter der Rufnummer 02166 39967151 oder per E-Mail an: [email protected] Interessenten, die Unterstützung bei der Technik brauchen, können sich dort auch Rat holen. Teilnehmer der Präsenzveranstaltung können vorher ab 9 Uhr kostenlos einen PoC-Schnelltest im Awo-Testzentrum machen lassen. Die Termin-Buchung erfolgt online: https://awomg.online/testzentrum. Es ist auch möglich, sich kurzfristig vor Ort zu registrieren.