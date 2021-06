Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 2. Juni 2021) : Inzidenz ist wieder gestiegen

Mönchengladbach Etliche Neu-Infektionen haben dafür gesorgt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach bis Mittwochmorgen wieder gestiegen ist.

Aktuell sind laut Stadt noch 306 Mönchengladbacher (Vortag: 312) infiziert und 1708 in Quarantäne (Vortag: 1849). 17 davon sind im Krankenhaus (Vortag. 18). Laut Divi-Intensivregister wurden auch am Mittwochvormittag wie schon am Tag zuvor auf den Intensivstationen der vier Mönchengladbacher Akutkrankenhäuser keine Covid-Patienten behandelt. Von 84 derzeit verfügbaren Intensivbetten für Erwachsene waren am Vormittag 13 frei.