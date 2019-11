Tier an der Straße entsorgt : Mönchengladbacher GEM-Mitarbeiter rettet Gecko aus Sperrmüll

Rheindahlen Ein Gecko im Stadtteil Rheindahlen hat großes Glück gehabt. Das Tier war zusammen mit dem Sperrmüll an die Straße gestellt worden.

Eigentlich werden Terrarien beim Sperrmüll nicht mitgenommen. Als GEM-Mitarbeiter Tobias Göckler auf den Sperrmüllhaufen an der Helenastraße zugeht, fällt ihm das Glasgehäuse daher sofort auf. Da er selbst Reptilien hält, habe ihn ein ungutes Gefühl beschlichen. Göckler sieht sich den Inhalt genauer an und findet Terrarien-Deko, Steine - und einen Gecko. Das kleine Reptil hatte sich in einem Loch verkrochen. „Er war in einem sehr schlechten Zustand und total unterkühlt“, sagt Göckler.