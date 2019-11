Kommentar : Mehr Sauberkeit hat diesen Preis

Meinung Mönchengladbach Sauberkeit kostet Geld. Wenn die Mags auf üppige Rücklagen zurückgreifen kann, sind diese für eine sauberere Stadt gut investiert.

Die Mags will offenbar verstärkt gegen wilden Müll auf der Straße vorgehen und setzt dafür die Rücklagen ein, die eigentlich für die Entlastung der Gebührenzahler vorgesehen sind. Jetzt muss die Groko im Rat entscheiden: Folgt sie dem Vorschlag der Mags oder will sie Bürger bei den Gebühren stärker entlasten? Weil die Müllsünder in Gladbach hartnäckig sind, hat Sauberkeit ihren Preis. Und der lässt sich theoretisch für jeden Haushalt genau beziffern: Würde man die 2,8 Millionen Euro einfach in bar an jeden der 144.623 Haushalte und Betriebe auszahlen (was utopisch wäre, die Rechnung ist viel komplizierter), blieben bei jedem 19,36 Euro mehr übrig für ein ganzes Jahr, also 1,61 Euro pro Monat. Wie würden Sie das Geld anlegen statt für Sauberkeit?