Pläne in Innenstadt Rheydt : Bauausschuss stimmt für Entwurf für neues Rathaus

Pläne in Innenstadt Rheydt

Wie sollen man künftig durch das Rathaus vom Markt zur Stresemannstraße gehen können? Diese Frage ist ein wesentlicher Streitpunkt in der Politik. Foto: Stadt Mönchengladbach/sop architekten GmbH, Düsseldorf

Mönchengladbach Neben den Grünen kritisiert auch die FDP die noch fehlende Verbindung zwischen Markt und Stresemannstraße.

Der Entwurf für den Bau eines neuen Rathauses in der Rheydter Innenstadt hat die erste Hürde genommen. Der Planungs- und Bauausschuss stimmte am Dienstag dafür, mit dem Siegerentwurf des Architekturbüros SOP die Planungen zu konkretisieren. Bis Sommer 2020 soll ein vertiefter Kostenrahmen vorliegen und anschließend die konkrete Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Die Entscheidung über den Bau ist für das zweite Halbjahr 2021 vorgesehen. Der Kostendeckel für den Neubau in Rheydt mit dann 1900 Mitarbeitern liegt bei 160 Millionen Euro. Würde es teurer, wäre es günstiger, die bestehenden, stadtweit verteilten Verwaltungsstandorte zu sanieren.