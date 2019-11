In der Münsterbasilika : „Paulus“ zum Jubiläum von Klaus Paulsen

Mönchengladbach 80 Sänger, ein 40-köpfiges Orchester, zweieinhalb Stunden Konzert: Der Anlass wurde würdig gefeiert.

Fünf Minuten Bravo-Rufe waren am Sonntag nach der „Paulus“-Aufführung in der gut gefüllten Münsterkirche die Belohnung für die Musiker. Zum 40. Dienstjubiläum von Kirchenmusikdirektor und Münsterkantor Klaus Paulsen hatten sich der Münsterchor und das Orchester der Münstermusik an diesen Kraftakt von Felix Mendelssohn-Bartholdy gewagt: 80 Sänger, ein 40-köpfiges Orchester, zweieinhalb Stunden Dauer, in der Umsetzung alles andere als einfach – dieser Aufwand hat sich gelohnt. Die Gesangssolisten füllten die erzählenden Teile mit viel Emotion, der Chor ging energievoll mit, das Orchester begleitete einfühlsam und präzise. Und Klaus Paulsen als Dirigent webte aus allem einen ausgewogenen Gesamtklang.