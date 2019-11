Ordensschwester aus Ostafrika zu Gast : LVR-Schüler spenden für Kinder in Burundi

In einer Schule in Burundi löst ein Junge Mathematikaufgaben an der Tafel. Foto: dpa/Thomas Schulze

Nächstenliebe muss nicht immer dem räumlich Nächsten gelten. Die Schüler der Mönchengladbacher LVR-Förderschule lassen sich auch von den tausenden Kilometern nicht abhalten, die zwischen ihnen und den Schülern des Zachäus-Hauses in Burundi liegen. Sie spendeten die Hälfte des Geldes, dass sie bei einem Sponsorenlauf gesammelt hatten, der Fördereinrichtung in Ostafrika. Schwester Josefine nahm am 19. November den Check in Höhe von 2018,85 Euro von Schülersprecher Benjamin Unger entgegen.