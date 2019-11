Grüne lehnen Projekt ab : Rathaus-Neubau ist Thema in zwei Ausschüssen

So sieht der Siegerentwurf des Düsseldorfer Büros SOP Architekten aus für den Rathaus-Neubau in Rheydt aus. Foto: Stadt Mönchengladbach/sop architekten GmbH, Düsseldorf

Mönchengladbach Der Siegerentwurf des Düsseldorfer Büros SOP bekommt viel Lob, wird aber auch kritisch gesehen. Die Grünen wollen dagegen stimmen. Aber auch die Jury sieht noch Nachbesserungsbedarf.

Ein gläserner Riegel von der alten Kommandantur bis zur Harmoniestraße, dahinter Neubauten oder umgebaute Bestandsgebäude wie im Fall Karstadt, das historische Rathaus am Marktplatz im Vordergrund, moderne Arbeitsplätze für rund 1900 städtische Mitarbeiter, energiesparende Gebäude und Bauweise: So soll in etwa fünf Jahren das neue Rathaus in Rheydt aussehen, wenn sich denn der von einer Jury ausgewählte Entwurf des Büros SOP als wirtschaftlicher erweist, als es wäre, die stadtweit 26 Standorte der Stadtverwaltung zu sanieren.

Seit zwei Wochen sind der Siegerentwurf und die auf die Plätze zwei bis vier gewählten Architektur-Konzepte im Foyer der Stadtsparkasse in Rheydt zu sehen. Und es wird heftig darüber diskutiert. In zwei politischen Gremien (Planungsausschuss, 26. November, und Finanzausschuss, 27. November) steht das Thema auf der Tagesordnung. Es geht zum Beispiel um den Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung namens „Rathaus der Zukunft MG +“, die für die Entwicklung des Großprojekts gegründet wird. Fast zwei Millionen Euro werden dafür insgesamt dieses und nächstes Jahr im Haushalt bereitgestellt. Bis 2023 sind 6,2 Millionen Euro vorgesehen. Das Geld fließt vor allem fürs Personal. Acht Stellen sind dafür eingeplant – mit Einkommen teils deutlich über 5000 Euro pro Monat.

Auch die Argumente für die Entscheidung der Jury werden in zwei Papieren dargestellt. Beim Siegerentwurf seien die geforderten Kriterien „übererfüllt“, gelobt werden der „prägnante Eingriff“ und die Effizienz der Flächennutzung. Allerdings sei mit hohem Invest und Betriebskosten zu rechnen, weshalb Kostenbewusstsein gefragt sei. Nachbesserungsbedarf sieht die Jury bei Anlieferung sowie Wegeverbindungen, außerdem soll die Stadtbücherei in den Glasbau integriert werden. Die Frage der Wirtschaftlichkeit soll, so heißt es, im Sommer 2020 beantwortet werden. Erst danach soll der Stadtrat final entscheiden, ob der Rathaus-Neubau in dieser Form und an dieser Stelle realisiert wird.

