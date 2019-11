meetupMG : Kultureinrichtungen erklären ihr Social-Media-Konzept

Mönchengladbach #meetupMG findet monatlich statt, diesmal im Vortragssaal des Museums Abteiberg. Beteiligt waren Stadtbibliothek, VHS, Museum und Museumsverein.

„Das moderne Marketing sollte den Menschen ins Zentrum rücken“: So begann Giulia Noever-Reiners ihre Vorstellung des Social-Media-Konzepts der Volkshochschule (VHS). Seit etwa einem Jahr ist sie dort für Medienbildung und Marketing zuständig. Am Freitagabend stellten im Rahmen der Gründerwoche vier Bildungs- und Kultureinrichtungen ihre digitalen Programme vor. Das #meetupMG findet monatlich statt, diesmal im Vortragssaal des Museums Abteiberg. Mit von der Partie waren das Museum selbst, die Stadtbibliothek, die Volkshochschule sowie der Museumsverein mit den MG_Artfriends.

Die Onlinepräsenz der Einrichtungen unterscheidet sich dabei stark. Während das Museum Abteiberg seine Homepage noch per Kupferleitung erneuern muss, setzen andere voll und ganz auf das Internet und die Sozialen Medien. Wie Uwe Riedel erklärte, habe das Museum mit Social Media noch nicht so viel am Hut. Das werde aber momentan angegangen. Ein großer Schritt dabei sei die Digitalisierung der Kunstwerke. Dadurch sollen Interessierte sich auf der Website Infos zu Künstler und Werk einholen können. Außerdem in Planung ist ein neuer Audioguide – da es im Gebäude allerdings weder W-Lan noch Handyempfang gibt, muss dieser auch offline funktionieren.