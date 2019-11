Vorher holte er in Rheydt seinen Freund ab : 15-Jähriger fährt mit Auto zur Schule

Mönchengladbach Weil er ein wenig länger schlafen wollte, entschied sich ein 15-Jähriger am vergangenen Freitag, kurzerhand mit dem Auto des Familie zur Schule zu fahren. Nachdem er den Schlüssel genommen hatte setzte er sich in das Fahrzeug und holte erstmal einen Mitschüler in der Innenstadt ab.

Dann fuhr er zur Schule in Rheindahlen - glücklicherweise ohne Unfall. Dort fiel auf, wie der 15-Jährige zur Schule gekommen war und man informierte die Polizei. Er wurde seinen Eltern übergeben.Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

