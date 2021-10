Gesundheit in Mönchengladbach : Arbeitslosenzentrum gibt Gladbachern Fitness-Tipps

Mönchengladbach Eine kostenfrei erhältliche Broschüre beschreibt zwei Bewegungs-Parcours in der Innenstadt. In dem Gesundheits-Projekt geht es aber um noch mehr.

Gerade Menschen mit geringerer Fitness seien willkommen. Die Teilnehmer sollen spielerisch ihre sportlichen Fähigkeiten neu entdecken und vor allem Spaß an gemeinsamen Aktivitäten haben. Nicht wenige Ältere leben oft alleine. Aktivitäten in der Gruppe holen sie aus der Isolation und vermitteln ihnen neue Lebensfreude, sind sich Fachleute einig. Die Broschüre gibt Anregungen, Wandern mit Mobilitäts- und Stabilitätsübungen zu verbinden. Und das mitten in der City. Für diese Bewegungen wurden die Rundgänge ausgearbeitet: einer am Abteiberg, einer im Bunten Garten. An vorgeschlagenen Haltepunkten werden die jeweiligen Übungen näher beschrieben. Zum Projekt gehören auch Ernährungs- und Entspannungsangebote: zum Beispiel gemeinsames Kochen und Tipps zum „gesunden“ Einkauf.