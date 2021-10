Kreisverband Mönchengladbach : Ex-OB Norbert Bude wieder an Spitze der Awo gewählt

Ex-OB Norbert Bude wieder an Spitze der Awo gewählt

Uwe Bohlen (l.) und Norbert Bude in der neuen Zentrale der AWO. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Vorsitzende des Mönchengladbacher Awo-Präsidiums ist von den Delegierten der Kreiskonferenz für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden. Die Pandemie war für den Verband auch eine finanzielle Belastung.

Der Vorsitzende des Mönchengladbacher Awo-Präsidiums, Norbert Bude, ist von den Delegierten der Kreiskonferenz für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden. Der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt bekam 92 Prozent der Stimmen. Das Gremium tagt alle vier Jahre und ist in diesem Jahr erstmalig in dem neuen Hauptquartier der Arbeiterwohlfahrt, dem L64 in Rheydt, zusammenkommen, um das Präsidium neu zu wählen.