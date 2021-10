Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : Ein lebendiges Quartier für Jung und Alt

Im südlichen Teil des Zechenparks wird Investor Oliver Bloch neue Wohnungen bauen. Ihm gehören auch die denkmalgeschützten Gebäude. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort 800 neue Wohnungen sollen in den nächsten Jahren auf rund 17 Hektar im Stadtquartier Friedrich Heinrich entstehen. Einen Teil wird das Unternehmen „mo.studio“ entwickeln. Investor Oliver Bloch stellte am Donnerstag seine Pläne vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Die ersten beiden denkmalgeschützten Industriegebäude im Stadtquartier Friedrich Heinrich sind saniert: Im Lüftergebäude nimmt schon bald eine neue Eventlocation den Betrieb auf. Eine ebenso neue Nutzung hat das Fördermaschinengebäude erfahren: Dort, wo früher die Einfahrt in den Schacht gesteuert wurde, befinden sich heute Wohnungen. „Die Mieter sind in der letzten Woche eingezogen“, berichtete Eigentümer Oliver Bloch, Inhaber von „mo.studio“, am Donnerstagabend bei einer Bürgerinformation der Stadtverwaltung. Unter den Mietern ist auch die Hochschule Rhein-Waal, die die Erweiterung gesucht habe. Anlass für den Bericht des Investors war die Aufstellung des Bebauungsplans für das neue Stadtquartier an der Friedrich-Heinrich-Allee.

Etwa 50 Bürger nahmen an der Veranstaltung im Saal des Schirrhofes teil, die auch online übertragen wurde. Oliver Bloch ist der erste Investor, der das ehemalige Bergwerksareal mit entwickeln wird. 2019 erwarb er neben den beiden genannten Gebäuden auch Lohnhalle, Werkstattgebäude sowie Kauen. Er habe sich in die gründerzeitlichen Industriegebäude verliebt, erzählte er in der Informationsveranstaltung. Weshalb er sie auch künftig in seinem Bestand behalten wolle. Sein Nutzungskonzept sieht neben Wohnen auch Flächen für Büros, Dienstleistungen sowie Gastronomie vor. So plant er einen Neubau für integratives und betreutes Wohnen, der unter dem Aspekt Gesundheit steht. Er sei mit dem DRK über betreutes Wohnen und stationäre Pflege in einem Betreibergespräch.

Info Bürgerinformation analog und online Livestream „Wieder persönlich mit Bürgern ins Gespräch kommen“, das war das Ziel von Bürgermeister Christoph Landscheidt bei der Bürgerinformation zum neuen Stadtquartier Friedrich Heinrich im Schirrhof. Aufzeichnung Die Aufzeichnung des zeitgleich übertragenen Livestreams finden Interessierte im YouTube-Kanal der Stadt.