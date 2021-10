Öffentlicher Nahverkehr in Mönchengladbach : Bushaltestellen zum Gruseln

So sieht das Bushäuschen vor dem Gymnasium Odenkirchen aus. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Zwei Wartehäuschen am Gymnasium und am Altenheim in Odenkirchen verschandeln das Ortsbild. Was die Stadt dagegen tun will und wo es hakt.