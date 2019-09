Bezirksvertretung Süd : Erst mal nur kleiner Kunstrasenplatz in Geneicken

Erst mal nur kleiner Kunstrasenplatz in Geneicken

Noch gibt es das Aschespielfeld am Sportplatz Geneicken. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Geneicken-Bonnenbroich Ein wettkampftauglicher großer Kunstrasen-Platz für Kicker, daneben ein kleines Kunstrasenfeld vor allem für die Jugendmannschaften und obendrein noch eine Beachvolleyballanlage – auf diesen Stand würde die Stadt die Bezirkssportanlage Geneicken an der Schlossstraße am liebsten bringen. Doch dafür fehlt noch Geld.

Den SV 08 Rheydt würde es sicher freuen, was der Stadt als Wunschlösung für eine sanierte Bezirkssportanlage Geneicken vorschwebt. Und auch bei den Politikern der Bezirksvertretung Süd war in deren jüngster Sitzung auf breiter Front Sympathie für diese Idee zu spüren. Allein: Vorerst wird der Plan wohl nur in einer gestutzten Form eine Chance haben.