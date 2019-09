Wohngebiet in Mönchengladbach : Das Pfützen-Geheimnis ist gelüftet

Mönchengladbach Ein Gutachten hat geklärt, warum sich auf der Straße An der Flieschermühle ständig Pfützen bilden, die auch bei anhaltender Trockenheit nicht verschwinden. Schuld sein soll der neue Kanal.

Dass das Gebiet in einer Talaue liege, wisse man bei der Stadt schon lange, so der Stadtsprecher weiter. Bauen dürfe man dort dennoch, allerdings mit der Auflage für den Bauherrn, sich der besonderen Lage gebäudetechnisch anzupassen. Wie er das mache, liege in seiner eigenen Verantwortung, genehmigungspflichtig sei die Anpassung nicht, sagt Offermanns.

Beim austretenden Wasser An der Flieschermühle handelt es sich um Grundwasser, das früher den Fliethbach speiste. Der ursprüngliche Bachlauf versiegte, als der Gladbach kanalisiert wurde. Das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist also schon sehr lange her. Wie lange der alte Abwasserkanal in der Straße undicht war, weiß dagegen keiner so genau. Deshalb ist auch unbekannt, wie lange er für eine Absenkung des Grundwasserpegels sorgte, und welche Rolle dieser Umstand bei Häuslebauern in ihrer Planung Berücksichtigung fand. Aber, so sagt der Stadtsprecher: „Dass das Grundwasser in dieser Talaue schwankt, war und ist bekannt. Das belegen die Auswertungen der im Umfeld gemessenen Grundwasserstände der vergangenen Jahre.“