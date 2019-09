Rockchor 60+ : Abrocken, was das Zeug hält

Mönchengladbach In 16 deutschen Städten gibt es bereits einen „Rockchor 60+“ Jetzt startet das Projekt, das unter der Patenschaft des bekannten Musikproduzenten Dieter Falk steht, in Mönchengladbach. Andrea Kaiser wird den Chor leiten.

Die Aachener haben einen, die Berliner auch, ebenso die Hamburger, Düsseldorfer, Kölner, Münsteraner, Wuppertaler und seit einiger Zeit auch die Viersener. In 16 Städten gibt es inzwischen Chöre für und mit Menschen über 60, in denen nach Herzenslust gesungen wird. Und zwar voller Power und mit großer Lust und Leidenschaft. Und zwar Rock. Und zwar vom Feinsten. „Wenn ich Menschen in meinem Alter frage, was sie gern singen würden, werden immer die gleichen Titel genannt“, sagt Dieter Falk. Nämlich „Born to be wild“, „Let the Sunshine in“, „Smoke on the Water“ und so weiter und so fort. „Also die Kracher, zu denen wir früher getanzt haben.“