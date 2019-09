Kolumne Mensch Gladbach : Von Park-Platz zu Parkplatz

So sah vor Jahren die VIsualisierung des Geroplatzes mit größerem See und ohne Parkplätze aus. Foto: Stadt

Mönchengladbach Während das Grundwasser an der Flieschermühle über die Ufer tritt, soll am Geropark ein Parkdeck mit Grün statt Tiefgarage und See entstehen. Warum geht’s da nicht ganz ohne Autos?

In dieser Stadt hat es eine Initialzündung gegeben, und sie kam von Privatleuten, von Unternehmen. Sie trägt den Namen Masterplan 3.0, ausgearbeitet unter Federführung des Star-Architekten Sir Nicholas Grimshaw, und sie war beim Beschluss durch den Rat im Sommer 2013 der Ausgangspunkt für einen so noch nie erlebten Aufschwung in Mönchengladbach. Der Verein hat daraufhin im Februar dieses Jahres beschlossen, seine Tätigkeit ruhen zu lassen in dem Wissen, der Stadt eine Blaupause für ihre Entwicklung gegeben zu haben. Der Verein schreibt auf seiner Webseite, die zentralen Ideen wie das Projekt Gladbachtal und weitere seien breit akzeptierte Referenzpunkte für die innerstädtische Entwicklung.

Daran muss man noch einmal erinnern nach der Sitzung der Bezirksvertretung Nord in dieser Woche. Darin nämlich wurde deutlich, dass dieses Projekt Gladbachtal einen herben Dämpfer bekommen hat. Eine Tiefgarage mit darüber liegendem See anstelle des heutigen Parkplatzes am Fuße des Münsters sei aus Kostengründen nicht möglich.

Diese Entscheidung aus dem Rathaus ist richtig. Wenn die Zahlen aus der niederländischen Stadt s’Hertogenbosch stimmen, wonach dort ein ähnliches Projekt zwischen 50 und 60 Millionen Euro gekostet hat, dann muss man schlichtweg sagen: Das kann sich Mönchengladbach nicht leisten, erst Recht nicht ohne Fördermittel, bei denen es sich ja auch um Steuergelder handelt. Es wäre fahrlässig, in diesem Wissen an der Tiefgarage festzuhalten. Es wäre sogar eine Gefahr für die Glaubwürdigkeit etwa beim geplanten Rathaus-Neubau in Rheydt. Das Geld für die Tiefgarage ist im laufenden Ausbau der Kita-Plätze in der Stadt, die dringend benötigt werden, besser aufgehoben.

Es ist allerdings fragwürdig, wie die Abkehr von diesem Vorhaben bekannt wurde: in einem Sammelbericht zum Sachstand des Gesamtprojekts Soziale Stadt Gladbach auf Seite 4. Da ist der Ärger unter den Politikern gut nachvollziehbar. Vor drei Jahren fuhr der gesamte Planungs- und Bauausschuss inklusive Oberbürgermeister ins Nachbarland, um sich das Referenzprojekt anzuschauen. Und nun wird das in einem einzigen Satz ohne jede weitere Erklärung abgeräumt. Warum erklärt man die an sich ja vernünftige Entscheidung nicht auch vernünftig?