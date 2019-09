Niederrheinische Sinfoniker : Klassisches und Romantisches beim ersten Sinfoniekonzert

Mönchengladbach Der Chefdirigent des Athener Staatsorchesters, Stefanos Tsialis, ist der Gastdirigent – die Pianistin Sophie Pacini widmet sich Robert Schumann.

Mit einem Programm, das die Herzen der Musikfreunde höher schlagen lässt, beginnt die diesjährige Sinfoniekonzertsaison. „Die Werke hat zwar Herr Kütson ausgesucht, aber ich habe nicht das Geringste daran auszusetzen“, berichtet der gebürtige Grieche Stefanos Tsialis in einwandfreiem Deutsch – ist er doch mit einer Deutschen verheiratet und bezeichnet Leipzig „seit 1999 als meine zweite Heimat“. Von dort aus reist er als gefragter Gastdirigent durch Europa, in die USA, nach Kanada oder nach Südafrika

Besonders reizt den Chefdirigenten und Künstlerischen Leiter des Athener Staatsorchesters die erste Sinfonie von Johannes Brahms, deren Interpretation ihn seit langem beschäftigt. Tsialis hatte sein erstes Engagement am Staatstheater Meiningen und konnte an dem renommierten Haus die Probenaufzeichnungen einsehen, die zu Brahms‘ Lebzeiten und in dessen Anwesenheit verfasst wurden. „Das sind wahre Fundgruben“ schwärmt der Dirigent „ich versuche, bei meinen Brahms-Interpretationen so viel wie möglich davon umzusetzen. Das betrifft beispielsweise eine deutlichere Artikulation oder reduziertes Vibrato – beides führt zu einem durchsichtigeren Klang. Das Orchester hier ist bereit und fähig, solche Anregungen umzusetzen.“