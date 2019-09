Verstärkung fürs Polizeipräsidium : 53 neue Beamte für die Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach hat 53 neue Beamte. Sie haben in dieser Woche ihren Dienst im Präsidium angetreten. 49 der „Neuen“ haben kürzlich ihr polizeiliches Studium abgeschlossen und werden nun im Wach- und Wechseldienst eingesetzt.

Eine Beamtin und ein Beamter werden aus anderen Behörden nach Gladbach versetzt. Darüber hinaus kommen zwei Regierungsinspektorinnen neu in die Behörde.

Insgesamt 17 Polizeibeamte haben das Präsidium zum Stichtag Anfang der Woche verlassen. Sie werden in andere Behörden versetzt, unter anderem nach Heinsberg, Viersen, Aachen, Düren, Krefeld und zum Landeskriminalamt in Düsseldorf.

Polizeipräsident Mathis Wiesselmann: „Ich freue mich außerordentlich, so viele junge Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Dienstantritt in Mönchengladbach willkommen heißen zu dürfen. Sie sind der dringend benötigte Nachersatz nach vielen Pensionierungen im zurückliegenden Jahr. So können wir die unterjährigen Personalabgänge ausgleichen und kompensieren.“