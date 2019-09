In Mönchengladbacher City : Demos mit 1000 Teilnehmern rund um den Hauptbahnhof

Mönchengladbach Bei Kundgebungen und Demonstrationen in der Gladbacher City werden Sonntagnachmittag nach Schätzung der Polizei etwa 1000 Menschen auf den Beinen sein. Ein starkes Aufgebot an Polizisten soll dafür sorgen, dass die Aktionen friedlich bleiben.

Ratsherr Dominik Roeseler, der im jüngsten Verfassungsschutzbericht des Landes als „langjähriger Rechtsextremist“ bezeichnet wird, hat für 14 Uhr zu einer Demo aufgerufen. Zunächst hatte er sie unter das Motto „Fremde Täter. Einheimische Opfer. Stoppt die Gewalt! In NRW und Deutschland“ gestellt und als Anlass auch den Tod eines Achtjährigen genannt, der in Frankfurt vor einen Zug gestoßen wurde. Der Tatverdächtige in diesem Fall, ein Afrikaner, ist vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Inzwischen trägt die Demo nur noch den Titel: „Stoppt die Gewalt! In NRW und in Deutschland“. Auf der Facebook-Seite von Roeselers Verein „Mönchengladbach steht auf“ ist von 23 Gruppierungen und 800 Teilnehmern die Rede, die sich der Demo anschließen wollen. In einem Internet-Video hat sich Hogesa-Mitgründer Roeseler dagegen verwahrt, als „rechtsextrem“ eingestuft zu werden.