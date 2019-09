Für Kita und Vereine : Neues Kleinspielfeld fürs Jahnstadion

Langenfeld Der Kunstrasen wurde mit Kork statt mit Gummigranulat verfüllt.

Ebenfalls fertiggestellt wurde die Sanierung des Kleinspielfelds im Sportpark Reusrath. Der direkt neben der Peter-Härtling-Schule liegende und mittlerweile 15 Jahre alte Sportplatz erhielt in den Sommerferien einen neuen mit Sand verfüllten Kunstrasenbelag. Mit seiner modernen Spielfläche und den neu angeschafften Toren kann auch dieses Feld künftig für Meisterschaftsspiele genutzt werden – in diesem Fall von der Fußballjugend von Germania Reusrath. Ein drittes für Ligaspiele zugelassenes Kleinfeld befindet sich in Berghausen. Als nächstes auf dem städtischen Sanierungsplan: das vom GSV Langenfeld genutzte Großspielfeld in Wiescheid. Dessen Erneuerung soll im kommenden Jahr angegangen werden.