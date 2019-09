Bundeswehr-Ehrung in Mönchengladbach : Hauptmann Markus Stops mit Zapfenstreich geehrt

Bundeswehr-Ehrung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die erste Bundeswehr-Beförderung in Hehn endete mit einem Überraschungs-Ständchen.

Deutlicher kann der Begriff „Heimatschutz“ wohl kaum vermittelt werden: Der Hehner Markus Stops (39) ist unüblicherweise in seinem Geburtsort zum Hauptmann der Reserve der Bundeswehr befördert worden – erstmals fand ein derartiger offizieller Akt in diesem Mönchengladbacher Ortsteil statt. Und zur großen Überraschung des frisch Beförderten gratulierten ihm die Hardter Blasmusik und das Bundesschützen-Tambourcorps Hardt mit einem feierlichen Zapfenstreich vor den Grotten der Wallfahrtskirche St. Mariä Heimsuchung. Dabei war auch eine Fahnenabordnung der St.-Michaels-Bruderschaft Hehn, kommandiert vom (Schützen-)Hauptmann Bernd Bihn.

Stops, im Mönchengladbacher Brauchtum sehr aktiv, arbeitet als Produktionsleiter in einem mittelständischen Unternehmen für Stromversorgungssysteme. Bei der Bundeswehr ist er im Verbindungskommando Niederlande-Süd eingeplant, das ausschließlich aus Reservisten gebildet wird. Dieses Kommando ist unter anderem für die grenzüberschreitende Koordination von Hilfeleistungen in Katastrophenfällen zuständig.

Dessen Leiter, Oberstleutnant d.R. Jürgen Mitscher, nahm bei einem Treffen seines fünfköpfigen Teams die Beförderung vor und legte Stops gemeinsam mit Oberleutnant Markus Lang die neuen Schulterklappen mit den drei Hauptmanns-Sternen an. Unmittelbar nach Abschluss dieses dienstlichen Treffens rückten dann überraschend die Musiker und Schützen an. „Mehr Werbung für uns Staatsbürger in Uniform kann man wohl kaum machen“, meinte Markus Stops mit Blick auf die zahlreichen Bürger, die von den Bläsern und Trommlern angelockt worden waren. Die stimmungsvolle Zeremonie wurde mit der Nationalhymne abgeschlossen.