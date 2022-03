Unterstützung in Mönchengladbach : Die Tafel kauft für bedürftige Senioren ein

Mönchengladbach Immer mehr ältere Menschen haben zu wenig Geld. Doch den Gang zum Amt oder auch nur zur Mönchengladbacher Tafel scheuen viele. Deshalb bringt ein besonderes Projekt Lebensmittel oder Pflegeartikel direkt zu den Senioren.

Wann war Ihr letzter Großeinkauf? So mit allem Drum und Dran von Hygieneartikeln über Gemüse bis hin zu Keksen? Und wie viel Geld mussten Sie an der Kasse hinlegen? Wenn die Mitarbeiter der „Tafel“ einkaufen gehen, wechseln schnell mal mehrere Tausend Euro den Besitzer. Dafür werden allerdings auch auf einen Schlag je 20 Artikel für 450 Personen eingekauft. Hintergrund dieser Shoppingtour ist das „Seniorenprojekt“. Das bereits 2019 ins Leben gerufene und durch die Corona-Pandemie ins Stocken geratene Projekt kann jetzt endlich wieder neu aufgelegt werden. Federführend geleitet wird es von Diane Holzapfel.

In Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachbereich Altenhilfe wurden im Vorfeld der Aktion die Organisationen eingeladen, die regelmäßig Senioren zu Gast haben, erinnert sich Monika Bartsch. Mit dabei sind der Awo-Kreisverband Mönchengladbach federführend für sechs Begegnungsstätten, kirchliche, ökumenische und Begegnungsstätten von Malteser und Parisozial, die Jüdische Gemeinde, das Paul-Lädchen Mülfort und das Hannes-Lädchen auf der Urftstraße. Mit ihnen wurde besprochen, wie viele Rentner in ihre Begegnungsstätten kommen. Vor allem aber wurde über die gewünschten Produkte geredet.

Die Produkte werden in den Supermärkten eingekauft, die ohnehin schon Partner der Tafel sind. Die Märkte liefern alles an. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen die Produkte sortenrein auf Paletten, von wo sie von den Partnerorganisationen abgeholt werden. „Organisatorisch sind wir gut aufgestellt“, sagt Bartsch. Glaubt man ihr sofort. Möglich wird das Seniorenprojekt durch sachgebundene Finanzspenden von Unternehmen und Firmen. „Vermehrt gibt es Firmen, die am Jahresende statt kleiner Geschenke an die Kunden Geld für soziale Zwecke spenden“, weiß Bartsch.