Mönchengladbacher OB im Schloss Bellevue : „Wir müssen mehr dafür tun, dass die Menschen ihre Kommunen gestalten können“

Mönchengladbach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Kommunalpolitiker ins Schloss Bellevue geladen. Im Zuge dessen sprach sich Oberbürmeister Felix Heinrichs für mehr Unterstützung des Ehrenamts aus.

Zum Erfahrungs- und Gesprächsaustausch hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) etwa 60 Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland ins Schloss Bellevue eingeladen. Mit dabei: Oberbürgermeister Felix Heinrichs, der während der öffentlichen Veranstaltung zum Thema „Zusammenhalt in Krisenzeiten“ im Publikum neben seinem Krefelder Amtskollegen, Frank Meyer (beide SPD), saß. An den Gesprächsrunden, je vier Politiker und der Bundespräsident, nahm Heinrichs nicht teil. Doch der OB wandte sich in der Diskussionsrunde persönlich an das Staatsoberhaupt.