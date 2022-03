Kammerkonzert in Mönchengladbach : Quatuor Arod machen ihrem Namen alle Ehre

Kammerkonzert in Mönchengladbach

Die vier französischen Musiker von Quatuor Arod spielten am Donnerstag in der Kaiser-Friedrich-Halle. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Das Quartett der vier französischen Musiker ist nach dem feurigen Pferd aus „Herr der Ringe“ benannt. So spielten sie auch: Temperamentvoll und doch sensibel.

Mit vierstimmigen Chorälen von Johann Sebastian Bach beginnen sie ihre täglichen Probeeinheiten – so stimmen sie sich immer wieder neu auf ein optimales klangliches Miteinander ein. Die Rede ist von Quatuor Arod, den vier französischen Musikern, die jetzt beim 4. Meisterkonzert in der Kaiser-Friedrich-Halle ihr Debüt gaben. Jordan Victoria (Violine), Alexandre Vu (Violine), Tanguy Parisot (Viola) und Jérémy Garbarg (Violoncello) – hervorgegangen aus dem Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris – gewannen bereits 2016 den Musikwettbewerb der ARD, inzwischen sind sie Gäste berühmter Festspiele in aller Welt.