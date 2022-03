Flucht vor dem Krieg : Diese Hilfsangebote für die Ukraine gibt es in NRW-Städten

Düsseldorf Um den Menschen in der Ukraine oder Flüchtlingen in NRW zu helfen, werden in den Kommunen, aber auch von Vereinen und Institutionen Spenden gesammelt. Hier gibt es einen Überblick.

Nordrhein-Westfalen erlebt eine große Welle an Hilfsbereitschaft. Viele Menschen wollen den Ukrainern und Ukrainerinnen helfen, mit Sach- oder Geldspenden. Die Kommunen haben deshalb Sammelspenden eingerichtet, auch einzelne Institutionen unterstützen Spendensammlungen. Hier gibt es einen Überblick.

Düsseldorf

In Düsseldorf hat die Stadtverwaltung in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof eine zentrale Annahme und Ausgabe für Spenden eingerichtet. In dem früheren Gebäude der Frauennotschlafstätte Ariadne an der Querstraße 4 im Stadtteil Oberbilk können Hilfsgüter abgegeben werden. Interessierte können private Sachspenden von montags bis freitags von 16 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr abgeben. Wer etwas spenden möchte, soll sich aber zunächst über die zentrale E-Mail-Adresse an ukraine-hilfe@duesseldorf.de melden. Dort erhält man eine ständig aktualisierte Liste, was gebraucht wird. Auch auf der städtischen Internetseite gibt es ein Informationsangebot.

Auch der Verein Kintop und die Organisation Deutsche Perspektiven helfen. Sie bringen Spenden an die ukrainische Grenze.

Mönchengladbach

Die Stadtverwaltung Mönchengladbach leistet Hilfe zur Unterbringung und Versorgung ankommender Geflüchteter. Aktuell kann die Verwaltung neu ankommende Menschen allerdings nur in einer Turnhalle unterbringen. Zudem hat die Stadt eine zentrale E-Mail-Adresse für Hilfsgesuche und Hilfsangebote eingerichtet. Sie lautet ukrainehilfe@moenchengladbach.de. Telefonische Anfragen von Hilfswilligen und ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern nimmt die Stadtverwaltung unter Telefon 02161/2554321 entgegen (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr).

Kreis Viersen

Bürger, die ukrainische Geflüchtete bei sich aufnehmen wollen oder anders helfen wollen, können die Stadt Viersen kontaktieren. Hierfür wurde eine zentrale E-Mail-Adresse freigeschaltet. Sie lautet ukrainefluechtlinge@viersen.de. Flüchtlinge, die in der Stadt Viersen angekommen sind, können sich zudem an die Hotline wenden unter Telefon 02162/101-7117. Diese Rufnummer ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Sachspenden nimmt die Stadt Viersen hingegen derzeit nicht selbst an. Der Verein „Freunde von Kanew“ organisiert unter anderem Hilfstransporte in die Ukraine. Der Verein bittet um Geld-Spenden zur Unterstützung. Auch dort wird um vorherigen Kontakt gebeten unter info@freundevonkanew.de.

Der Rotary-Club Viersen-Schwalm-Nette sammelt auch fleißig Spenden. Bisher sind 15.000 Euro zusammen gekommen. Am 8. Mai soll ein Spendenlauf folgen.

Kreis Kleve

Im Kreis Kleve werden laut Kreis-Homepage derzeit „keinerlei Sachspenden“ benötigt. Es gibt jedoch ein Kontaktformular für Hilfsangebote. Die Angebote werden gesichtet und entsprechend weitergeleitet. So werden Anfragen auch gebündelt. Des Weiteren sucht das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises Kleve für seinen Pool an Übersetzern ehrenamtliche Sprachmittlerinnen und Sprachmittler für Ukrainisch. Entsprechende Meldungen nimmt das KI telefonisch unter 02821/85-127 oder per E-Mail an ki@kreis-kleve.de entgegen.

Einige Städte und Gemeinden haben im Kreis Kleve bereits eigene Hilfsorganisationen gegründet. Eine Liste gibt es hier.

Rhein-Kreis Neuss

Die Stadt und der Rhein-Kreis Neuss rät ebenfalls von Sachspenden ab. Stattdessen werden auch dort Geldspenden empfohlen - an bekannte Hilfsorganisationen, wie etwa das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Zudem soll über eine Kostenpflichtiger Inhalt eigene Plattform Hilfe koordiniert werden.

Kreis Wesel

Krefeld

In Krefeld haben bereits die Tafel und der Crefelder HTC Hilfsangebote und Spenden für die Ukrainer gesammelt. Auch Unternehmen helfen der Ukraine.

Duisburg

Die Welle der Solidarität für die Ukraine ist auch in Duisburg hoch. So sammelt die Stadt sowohl Geld- als auch Sachspenden. Gerade bei letzteren gibt es immer wieder Aufrufe, was benötigt wird.

Kreis Dinslaken

Wer in Dinslaken Flüchtlingen oder den Menschen in der Ukraine helfen will, wendet sich am besten an die Stadt. Dort wurde ebenfalls eine eigene Hotline ins Leben gerufen, die unter der Rufnummer 02064/66 885 zu erreichen ist. Auch per E-Mail an ukraine-hilfe@dinslaken.de gibt es aktuelle Informationen. Des Weiteren gibt es verschiedene Aktionen des Kirchenkreises. Die Diakonie erwartet zudem als Mitglied des Aktionsbündnisses der Stadt Dinslaken die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge. Auch von Voerde aus starteten bereits Hilfsaktionen.

Köln

Die Stadt Köln aktualisiert fortlaufend ihre Homepage um Infos zu Hilfsgütern, die benötigt werden. Derzeit mangele es in der Ukraine und im ukrainischen Grenzgebiet vor allem an medizinischen Gütern, Decken, Stromaggregate, heißt es auf der Stadt-Seite.

Zudem gebe es mehrere Hilfsorganisationen, die Sachspenden annehmen. Vorab sollte man sich auch dort am besten per E-Mail an ukraine@koelnhilft.koeln informieren, welche Spenden noch weiter benötigt werden.

Die Seite wird fortlaufend aktualisiert und ergänzt.

