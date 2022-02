„Mensch der guten Tat“ in Mönchengladbach : „Wir sind megastolz auf die Mönchengladbacher“

Mönchengladbach Für ihr Engagement und die Hilfe für Obdachlose sind der Verein „Suppentanten“ und die Initiative „Wir für MG“ ausgezeichnet worden. Sie dürfen sich jetzt „Mensch der guten Tat“ nennen.

Kurze Einspielfilme gaben einen Einblick in die aktuelle Arbeit der beiden ausgezeichneten Organisationen. In regelmäßigen Abständen verteilen sie in der Stadt Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder heiße Suppe an wohnungslose Menschen. „Dass es so etwas wie Hunger und Obdachlosigkeit auch am Niederrhein gibt, erschüttert mich“, sagte Meurers. Claßen betonte, dass die Arbeit der Obdachlosenhilfe und der „Suppentanten“ exakt die Zielgruppe erreiche, die „Mensch der guten Tat“ von Anfang an im Blick gehabt habe. „Und die, die uneigennützig im Verborgenen wirken, sollen wenigstens für einen Augenblick im Licht stehen.“