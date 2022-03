DJK/VfL Giesenkirchen : Letzte Chance in Solingen?

Fußball-Landesliga Giesenkirchen braucht im Tabellenkeller der Landesliga unbedingt ein Erfolgserlebnis, um noch eine Minimalchance auf den Klassenverbleib zu haben. Positiv: Der Großteil der Mannschaft will bleiben.

Die Mannschaft des DJK/VfL Giesenkirchen ist auf Wiedergutmachung aus: Nach der 0:4-Rückrundenauftakt gegen VfB Hilden II, soll es nun im Spiel beim VfB Solingen besser laufen. „Das war insbesondere in der ersten Halbzeit viel zu wenig und enttäuschend, das habe ich der Mannschaft auch ziemlich deutlich in der Halbzeit mitgeteilt“, sagte Trainer Volker Hansen rückblickend. Vor allem die frühe Verletzung von Kapitän Aaron Terjung sorgte für Unsicherheiten.

Ein Sieg gegen Solingen wäre wahrscheinlich die letzte Chance, mit einer erfolgreichen Serie noch den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen herzustellen. Bei einem Spiel weniger auf dem Konto beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bereits zwölf Punkte. Solingen hat allerdings aus den vergangenen beiden Spielen vier Punkte eingesammelt und Giesenkirchen damit in der Tabelle überholt. „Wir können die Tabelle lesen und da ist doch klar, was wir in Solingen abliefern müssen“, sagt Hansen und fügt an: „Ich erwarte von uns einen konzentrierten, disziplinierten und gut organisierten Auftritt. Wir müssen ein hohes Laufvermögen, ein gutes Zweikampfverhalten und eine Entschlossenheit in unseren Offensivaktionen zeigen.“