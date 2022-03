Hilfsaktion für die Kriegsflüchtlinge in Wermelskirchen : Spendenaktion – städtische Mitarbeiter backen Waffeln

Wermelskirchen Um Spendengelder für die Menschen zu sammeln, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Wermelskirchen geflüchtet sind, werden Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Sonntag, 20. März, von 14 bis 16.30 Uhr vor dem Rathaus Waffeln backen.

Unter dem Motto: „Waffeln gegen Spenden“ ist es jedem selbst überlassen, wie viel Geld er für eine Waffel ausgeben und damit für den guten Zweck spenden möchte. Der komplette Erlös wird auf die Konten der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ sowie der „Tafel Wermelskirchen“ überwiesen. Zusammen mit der Stadt organisieren diese gerade die Unterbringung und notwendige Versorgung und Betreuung der geflüchteten Menschen, die in ihrer Heimat alles zurücklassen mussten.

Die Idee der Kooperationspartner, dass den Geflüchteten jetzt schnell und am meisten geholfen wird, wenn Spendengelder gesammelt werden, hat in der Stadtverwaltung zu dem spontanen Entschluss gesorgt, für die Bürger am Sonntagnachmittag Waffeln zu backen. Und so mit dem Verkauf der Waffeln mitzuhelfen, die Spendengelder gezielt für unbürokratische Hilfen für ankommende Geflüchtete zu nutzen. Das ist wichtig, um sofort notwendige Dinge beschaffen zu können, die nicht aus den Regelleistungen der Sozialhilfe oder aus Sachspenden gedeckt werden. Außerdem können mit den Spendengeldern auch Angebote zur Trauma-Bewältigung oder Angebote für Kinder ermöglicht werden.