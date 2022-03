Handball-Oberliga : Lobberich will Revanche im Derby

Handball-Oberliga Nicht nur geografisch, sondern auch tabellarisch sind der TV Lobberich und der TV Geistenbeck aktuell nah beisammen. Im Hinspiel siegte Geistenbeck deutlich. Das soll sich aus Sicht von Lobberich nicht wiederholen.

In Lobberich sind die Gedanken noch beim ersten Aufeinandertreffen. „Wir sind natürlich auf Wiedergutmachung aus“, sagt TVL-Trainer Christopher Liedtke. „Unsere Abwehr war an dem Tag überhaupt nicht auf der Höhe, aber mittlerweile haben wir uns in diesem Bereich absolut stabilisiert und sind in der Lage, auf zwei verschiedene Systeme zurückgreifen zu können.“ So boten die Lobbericher in der vergangenen Partie eine gute Leistung gegen Haan: Die Abwehr stand, das Tempospiel funktionierte, aber das gebundene Spiel ließ einige Wünsche offen, was letztlich den Ausschlag für die Niederlage gab. „Das muss natürlich deutlich besser werden, um in Geistenbeck zu bestehen“, sagt Liedtke, der personell keine größeren Sorgen hat. „Wichtig wird die Leistung der Torhüter sein, denn in einem engen Spiel sind sie häufig das Zünglein an der Waage. Aber auch in diesem Bereich sehe ich uns gut aufgestellt“, sagt er weiter.