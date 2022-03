Ausstellung in Mönchengladbach : Samurai trifft Paulchen Panther

Ausstellung in Mönchengladbach

Michael Beckers, der an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte, vor seinen neuen Arbeiten im Kunstraum no. 10. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In seinen Werken vermischt Michael Beckers Motive verschiedener Kunstepochen. Dadurch entstehen surreale Bildkompositionen. Sie sind jetzt im Kunstraum no. 10 zu sehen.

Jeder andere hätte die veralteten Lernplakate aus dem Englischunterricht weggeworfen. Aber nicht Michael Beckers – er hat in den bunt bemalten, 80 x 60 cm großen Postern, die er vor 15 Jahren geschenkt bekommen hat, sein nächstes Projekt gesehen. Er schwächte die Farben der comicähnlichen Bilderzählungen mit weißer Farbe ab und malte Manga-Figuren drüber. Oder mittelalterliche Buchmalereien. Oder Zeichnungen von Miró.

„Doppelschicht“ heißt die Ausstellung, in der er seine neuen Werke vorstellt. Der Titel beschreibt ganz gut, wie Beckers arbeitet. Auf einen Untergrund, das können Fotografien, Zeitschriften, Prospekte, Bücher oder bemalte Leinwände sein, fügt er eigene Zeichnungen hinzu. Meist sind das detailgetreu gemalte Figuren aus der Spielzeug- und Comicwelt. Manche Bilder haben zwei Schichten, machen drei oder noch mehr. Durch die verschiedenen Ebenen ergeben sich neue, surreale Bildkompositionen, die man so noch nie gesehen hat: Japanische Samuraikämpfer treffen auf Paulchen Panther, über die Kirche von St. Bartholomä am Königssee fliegt ein Ufo. „Ein Ritt quer durch die Kunstgeschichte“, sagt Kurator Michael Beumers.