Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (Freitag, 15. Januar) : Stadt meldet sieben weitere Corona-Todesfälle

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Freitagmorgen sieben weitere Todesfälle bestätigt. Der Stadt waren fünf Fälle aus mehreren Altenheimen sowie einem Krankenhaus verspätet gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil etwas gesunken.

Dazu erhielt die Stadt verspätet die Meldungen von insgesamt fünf weiteren Todesfällen im Zeitraum zwischen dem 1. und 5. Januar. Demzufolge starb ein Mann (Jahrgang 1954) am 5. Januar in einem Krankenhaus. Dazu gab es vier Todesfälle in Altenheimen, zwei Frauen (Jahrgang 1934 und 1935) sowie zwei Männer (Jahrgang 1927 und 1948). In allen fünf Fällen waren ebenfalls Vorerkrankungen bekannt. Seit Beginn der Pandemie verstarben 154 Menschen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.