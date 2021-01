Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Straßenbaubeiträgen in Mönchengladbach : Bloß nicht kaputtsparen

Auch die Ulmenstraße in Rheydt steht auf der Liste. Foto: Andreas Gruhn

Meinung Mönchengladbach Bis 2026 werden Hausbesitzer an 27 Straßenabschnitten an den Kosten von Sanierungen beteiligt. Das ist nicht nur, aber auch das Ergebnis mangelnder Instandhaltung in den Jahren zuvor. Das darf nicht so bleiben.