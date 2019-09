Breites Angebot : 101 Stände beim 18. Giesenkirchener Herbstmarkt

Giesenkirchen Händler, Schulen, Verbände – beim Herbstmarkt auf und am Kirchplatz gab es für die Besucher wieder ein breites Angebot. Sie konnten sogar den Kirchturm erklimmen.

Als nächste Aktion des Gewerbekreises Giesenkirchen steht die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt an. Alle Lichterketten müssen stückweise in LED-Birnchen getauscht werden und von einem Elektrobetrieb aufgehängt werden. Die Kosten dafür, einschließlich der Energiekosten trägt der Gewerbekreis durch seine Mitgliedsbeiträge.

Verschiedene Schulen waren präsent und boten Gebasteltes an, um Geld für ihre Aktivitäten zu sammeln. Von Lederwaren über Nähutensilien bis zu Autos, Fahrrädern und Pflanzen konnte man viele Bestandteile des täglichen Lebens entdecken und ausprobieren. Insgesamt war es eine bunte Mischung an Ständen, die die Besucher erwartete.

„Es geht darum an so einem markanten Tag dabeizusein und sich zu zeigen“, sagte Reimund Esser, Vorstand des Giesenkirchener Gewerbekreises. Er versucht den Geschäftsinhabern der Stadt zu zeigen, wie vorteilhaft es für das Innenstadtleben ist, an einem solchen Event beteiligt zu sein. Als fester Bestandteil der Jahreszeit hat sich dieser Markt etabliert. „80 Prozent der Stände sind von Stammteilnehmern belegt“, erklärte er Organisator.

Rockig endete der Abend des Herbstmarktes. Den abschließenden Höhepunkt bildete der Beitrag der Rockband Bluesteam. Sie machten mit Songs wie „Sweet Home Alabama“ oder dem Metallica-Klassiker „And Nothing Else Matters“ ordentlich Stimmung auf dem Marktplatz. Mit dem abschließenden „Rockin’ All Over the World“ leiteten sie den Abbau ein.