Hephata in Mönchengladbach : Nur im Team geht’s trocken übers Wasser

Nur keine unüberlegte Bewegung: Einige Jugendliche saßen beim Hephata-Crossing zum ersten Mal in einem Kanu. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bei einer Aktion der Hephata-Stiftung probten Jugendliche ihre Teamfähigkeit – unter anderem im wackeligen Kanu.

In ruhigen, gut koordinierten Zügen bahnt sich das Kanu von Lisa und ihren Teamkollegen den Weg durch den Weiher des Volkgartens. Direkt nach dem Ablegen vom improvisierten Kai, gibt sie als Steuerfrau die Anweisungen an ihre drei Teamkameraden. „Nach links, Niklas, wir müssen nach links“, hallt die Anweisung über den Weiher. Schnell haben die vier Ruderer den Rhythmus gefunden und können sich nun ihrer eigentlichen Aufgabe widmen. Mit dem Kanu müssen sie zu einer Station am gegenüberliegenden Ufer rudern. Dort angekommen müssen sie eine Karte – mit der eigenen Teamnummer versehen – von einem Ast abschneiden und sicher und trocken wieder zurück zum Ausgangspunkt bringen. Bei dieser Aufgabe müssen alle an einem Strang ziehen – schließlich sitzen ja alle im selben Boot.

Die Aufgabe im Kanu ist die letzte große Herausforderung beim dreitägigen „Crossing“ der Hephata-Stiftung, das jährlich und bereits zum 13. Mal stattfindet. Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren bekommen die Möglichkeit, sich abseits von TV, Smartphone und Co. in der Natur zu beschäftigen, wie Betreuer Achim Athmer erklärt. Dazu wird auf dem Hephata-Gelände nicht nur campiert, sondern es müssen auch herausfordernde Aufgaben im Team gemeistert werden. Eine davon ist die 35 Kilometer lange Fahrrad-Rallye mit erlebnispädagogischen Stationen entlang der Strecke. Ebenso müssen im Niedrigseilklettergarten wichtige Punkte für den Wettkampf unter den Teams erzielt werden.

Info Sportliche Herausforderungen Hintergrund Das „Crossing“ ist eine erlebnispädagogische Aktion für Kinder und Jugendliche, die von der Hephata-Stiftung betreut und unterstützt werden. Ziel Sozialverhalten, Teamfähigkeit und Problemlösung stehen bei der Aktion im Mittelpunkt und sollen trainiert werden. Smartphones und Co. sind tabu, stattdessen wird gezeltet. Und: Es sollen Aufgaben in freier Natur erfüllt werden.

Ob das wirklich gut geht? So manche Teams wünschen sich allein schon für das erfolgreiche Ein- und Aussteigen aus den Kanus Wettkampf-Punkte, gestaltet sich dies doch als ziemliche Herausforderung – insbesondere für die älteren und größeren Teilnehmer. Teamgesang und Jubel mischen sich nach dem Ablegen in den wackligen Booten in leicht nervöses Gekreische. Viele der Teilnehmer sitzen zum ersten Mal in einem Kanu und haben merklich Respekt vor der Aufgabe. Andere sehen das locker, freuen sich auf die nächste Aufgabe im Team.

Lisa und ihre Kameraden sind als erprobte Kanu-Fahrer fix wieder zurück an Land und dürfen sich auf eine satte Punkte-Ausbeute freuen. Denn nicht nur das erfolgreiche Absolvieren der Aufgabe ist entscheidend für die Bewertung. „Wir bewerten auch das Sozialverhalten und die Teamfähigkeit“, sagt Athmer. Das Ziel der Aktion: das Verhalten in einer Gruppe – also die Sozialkompetenz – der von Hephata betreuten Jugendlichen trainieren. Darüber hinaus sollen Grenzerfahrungen in der Natur gemacht und Ängste überwunden werden. „Bei solchen Gelegenheiten können die Jugendlichen schnell erkennen, wo ihre Stärken aber auch ihre Schwächen liegen“, erklärt der Betreuer.

Ruderin Lisa ist sich sicher: „Gewinnen wir in diesem Jahr, treten wir ganz sicher auch gemeinsam wieder im kommenden Jahr an, um den Titel zu verteidigen. Mit dabei hat sie ihren Freund Kilian, der selbst nicht von Hephata betreut wird. Ein echtes Novum in diesem Jahr.