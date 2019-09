Bauarbeiten in Mönchengladbach : ADFC kritisiert Umbau des Radwegs an Winkelner Straße

Mönchengladbach Die Fahrrad-Lobby schlägt Tempo 30 für Autos vor.

Die Lobby der Fahrradfahrer in der Stadt hat die Stadttochter Mags wegen des Umbaus des Radwegs an der Winkelner Straße kritisiert. Bisher besteht der Radweg aus Asphalt, jetzt wird eine wassergebundene Decke eingebaut. „Dies ist ein Rückschritt und widerspricht dem Willen der politischen Führung unserer Stadt, den Radverkehr zu fördern und weiterzuentwickeln“, teilte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) mit.

Bei einer wassergebundenen Decke handelt es sich nicht um ein festes Material wie Asphalt. Genau deshalb setzt die Mags es an der Stelle auch ein, denn der Asphalt war durch die Baumwurzeln stark beschädigt. „Die neue Beschaffenheit bietet sich gerade bei vielen Straßenbäumen an und verhindert ein erneutes Aufbrechen durch Baumwurzeln, so wie es bei einer neuen Asphaltdecke innerhalb kürzester Zeit der Fall wäre“, so die Mags.