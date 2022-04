Kirche und Caritas starten Experiment in Elsen : „Friedhofs-Treff“ mit Kaffee und Kuchen

Ehrenamtsförderin Birgit Steins mit Diakon Manfred Jansen (l.) und Caritas-Koordinator Jürgen Weidemann am Portal des Elsener Friedhofs. Foto: Katholische Kirche

Grevenbroich Kirche und Caritas setzen an der Deutsch-Ritter-Allee in Elsen ein neues Projekt um: An der Trauerhalle wird Grevenbroichs erster „Friedhofs-Treff“ angeboten. Die Zielgruppe: Menschen, die trauern und Gespräche suchen.