Hochschule Niederrhein : Forscher wollen Gefahren im Essen schneller bannen

Mönchengladbach Es kommt zwar nicht häufig vor, aber es passiert: Lebensmittel können verunreinigt in den Verkauf geraten. So warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz derzeit etwa vor Reinigungsmittel im Bier, vor Kunststoff in Leberwurst und vor Glassplittern im „Leipziger Allerlei“.

Betroffene Lebensmittel werden zurückgerufen. Das Problem: Stoßen Verbraucher auf produktionsbedingte Verunreinigungen eines Lebensmittels, dauert es häufig lang, bis die Ursache dafür gefunden ist – also das Glied in der Produktionskette, das verantwortlich ist.

Deshalb dauert es oft, bis betroffene Produkte vom Markt isoliert sind. Dieses speziellen Themas haben sich Forscher des Fachbereichs Oectrophologie der Hochschule Niederrhein angenommen. Ihre Idee: eine bessere Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln, und zwar mit der sogenannten Blockchain-Technologie.

„Blockchain“ – das ist eine Liste von Datensätzen, die miteinander verkettet sind und auf die alle Glieder der Lebensmittelkette Zugriff haben. Sie ist kontinuierlich erweiterbar. Das Entscheidende: Die Transaktionen bauen aufeinander auf. Und: Die Unternehmen, die in der Kette miteinander verbunden sind, verfügen stets über die gleichen Informationen. Ziel des Forschungsprojekts ist es, für mehr Transparenz in der Lebensmittelindustrie zu sorgen, so dass sich auch Fehlerquellen (zum Beispiel Ursachen für Verunreinigungen in Lebensmitteln) leichter lokalisieren lassen.

An dem Projekt sind zahlreiche Partner beteiligt, darunter Forschungsinstitute, Softwareunternehmen, Produktionsunternehmen und Verbände. Aufgabe der Hochschule Niederrhein ist es, Anforderungen der Zulieferer, Produzenten, Logistik-Unternehmen, Behörden und anderer zu ermitteln und sie nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. Das soll helfen, die neue Technologie voranzubringen. „Sowohl bei der Anforderungserhebung für die Lösung als auch in der Erprobungsphase werden Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie eingebunden“, sagt Professor Maik Schürmeyer, der das Teilprojekt an der Hochschule Niederrhein leitet.