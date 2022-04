Soziales in Mettmann : Der Caritasverband verpflichtet Hans-Werner Wolff als Vorstand

Soziales in Mettmann

Hans-Werner Wolff ist neuer zweiter Vorsitzender des Caritasverbandes. Zu seiner Einführung gab es eine Messe in St. Lambertus. Foto: Caritas Mettmann/Barbara Bechtloff

METTMANN Künftig gibt es eine Doppelspitze – mit Michael Esser und Hans-Werner Wolff. Zur Einführung zelebrierten Kreisdechant Schilling und Monsignore Ullmann eine Messe.

Bereits beim Eintritt in die Kirche St. Lambertus wurde den Gläubigen bewusst, dass ein Anlass für eine besondere Messe gegeben war. Denn im Altarraum war eine große Caritas-Fahne gehisst. Es stand die Amtseinführung des zweiten hauptamtlichen Vorstands im Caritasverband des Kreises Mettmann, Hans-Werner Wolff, an. Unter den Besuchern der Messe, die von Kreisdechant Daniel Schilling in Konzelebration mit dem Ortspfarrer Monsignore Herbert Ullmann gefeiert wurde, waren zahlreiche Honoratioren aus den Verbänden, Gesellschaft und Politik vertreten.