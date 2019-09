Rheydt : Kroatischer Gitarrist Bruno Micatic bei Jazz@Theaterbar

André Spajic hat den kroatischen Gitarristen Bruno Micetic nach MG eingeladen. Am 25. September ist er in der Theaterbar zu hören. Foto: André Spajic. Foto: Andre Spajic

Rheydt Schlagzeuger André Spajic hat den Musiker eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Der deutsch-kroatische Schlagzeuger André Spajic hat in den letzten Jahren immer mehr Kontakt zur kroatischen Jazzszene aufgebaut und auch dort schon diverse Konzerte mit verschiedenen Musikern gespielt. Im Sommer ist er der Einladung des Gitarristen Bruno Micetic gefolgt und hat eine kleine Tour mit sechs Konzerten in dem Adrialand gespielt. Nun lädt er Bruno Micetic als Special Guest für eine kleine Tour nach Deutschland ein. Am Mittwoch, 25. September, 20 Uhr, spielt er in der Reihe Jazz@Theaterbar im Theater an der Odenkirchener Straße.

Der kroatische Jazzgitarrist gehört zu den führenden Jazzmusikern des Landes. Er hat in Klagenfurth Jazzgitarre studiert. Sein Stil pendelt zwischen Klassikern wie Jim Hall und Joe Pass, technisch virtuos, sowohl gefühlvoll melodisch als auch vertikal akkordisch, erinnernd an Wes Montgomery.

Swing, Blues und Latin wie „beautiful love“ oder „corcovado“ stehen neben Titeln seiner neuen CD auf dem Programm. Darüber hinaus spielt das Quartett auch moderne Kompositionen u.a. von Michael Brecker, Joshua Redman oder auch Pat Metheny. Diese letzte CD-Erscheinung „The Beauty of your Soul“ , ausschließlich mit Eigenkompositionen, fand in Kroatien sehr viel Anklang und bescherte ihm viele Gastspiele auf den wichtigsten Jazzfestivals im In- und Ausland sowie Fernsehauftritte. Als Organisator ist er ebenso tätig und ist für das Jazzfestival der Insel Rab verantwortlich.