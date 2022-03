Polizei Mönchengladbach sucht weitere Zeugen : 71-Jähriger stirbt nach Kollision mit Bus

Mönchengladbach Der Mann war mit einem Rollator unterwegs und wollte offenbar die Straße überqueren. Er stieß nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Bus zusammen, obwohl dieser ihn schon beinahe ganz passiert hatte.

Ein Fußgänger (71) ist am Dienstag an der Speicker Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Obwohl laut Polizei zunächst keine Lebensgefahr bestand, starb der Mann am darauffolgenden Mittwochmorgen.