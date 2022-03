Erstes Treffen noch im März : Mönchengladbach soll Ernährungsrat bekommen

Mönchengladbach Beete oder Obstwiesen ankegen, regionale Landwirtschaft fördern – für solche und andere Ziele soll sich das Gremium einsetzen. Demnächst gibt es ein Vorbereitungstreffen.

Doch Sticker ist mit ihrem Ansinnen nicht alleine. Auch Vertreter der ebenfalls mit Gesundheits- und Ernährungsthemen befassten Initiativen „Gesundes Aufwachsen in Rheydt“ und „Besser leben in Rheydt“ wollen die Gründung eines Ernährungsrates in der Stadt vorantreiben. Für Menschen, die mitmachen wollen, gibt es eine Informations- und Auftaktveranstaltung am Dienstag, 22. März, von 18 bis 20 Uhr in der Volkshochschule Mönchengladbach, Lüpertzender Straße 85. An der Organisation seien auch Studierende des Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein beteiligt, sagt Sticker.