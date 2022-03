Autounfall in Jüchen : 63-jähriger aus Jüchen wird bei Zusammenprall schwer verletzt

Jüchen Bei einem Zusammenstoß in Jüchen ist ein 63-Jähriger schwer verletzt worden und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie kam es zum Unfall?

In Jüchen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Am Montag,7. März, gegen 16.05 Uhr, fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Rover die Bundesstraße 59 Aus Richtung der A46 kommend in Fahrtrichtung Jüchen und bog nach rechts in den Kreisverkehr ein. Dort habe er nach eigenen Angaben wegen eine Rückstaus seinen Wagen anhalten müssen. Daraufhin fuhr aus noch ungeklärter Ursache ein 63-Jähriger aus Jüchen mit seiner Piaggio Ape von hinten links auf den Rover des Grevenbroichers auf.