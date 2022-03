Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 9. März 2022) : Stadt meldet Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19

Seit Pandemiebeginn sind 296 Mönchengladbacher mit oder an Covid-19 gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Patientin (Jahrgang 1976) ist den Angaben nach im Krankenhaus gestorben. Auf den Intensivstationen werden derzeit neun Corona-Fälle behandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Mönchengladbacherin ist nach einer Infektion mit Corona gestorben. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 9. März. Die Patientin des Geburtenjahrgangs 1976 sei im Krankenhaus gestorben, heißt es. In der Meldung macht die Stadt keine Angaben zum Impfstatus oder möglichen Vorerkrankungen der Verstorbenen.

Seit Beginn der Pandemie sind 296 Mönchengladbacher mit oder an Covid-19 gestorben. In fünf Fällen waren die Patienten – wie beim aktuell gemeldeten Todesfall – jünger als 50 Jahre (das entspricht 1,7 Prozent der Gesamtzahl). Landesweit gehen von den insgesamt 22.650 Todesfällen 463 auf die Altersgruppe der Unter-50-Jährigen zurück (also zwei Prozent). Das geht aus den Meldedaten des Landeszentrum Gesundheit (LZG) hervor.

Aktuell nachweislich mit Corona infiziert sind nach Angaben der Stadt 2619 Mönchengladbacher (Vortag: 2677). 174 neue Fälle (Vortag: 449, Vorwoche: 157) registrierte das städtische Gesundheitsamt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt sinkt laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 778,3 (Vortag: 813,0). Der landesweite Durchschnitt wird mit 1277,4 (Vortag: 1232,1) und der Bundesschnitt mit 1319,0 (Vortag: 1293,6) beziffert. Nur fünf Städte oder Landkreise in NRW haben eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als Mönchengladbach. Mit 571,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche weist der Landkreis Unna den tiefsten Wert im Land auf.

Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Mittwoch, 9. März, 11.15 Uhr) neun Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Fünf davon werden invasiv beatmet. 13 der laut Divi 80 in der Stadt zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht 16,3 Prozent. Landesweit sind aktuell 671 der 5275 Betten (also 12,7 Prozent) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch mit 6,9 an. Am Vortag wurde der Wert tagesaktuell mit 6,17 angegeben, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 7,61 korrigiert. Der Bundesschnitt wird mit 6,62 angegeben (Vortag: 6,15 gemeldet und auf 7,49 korrigiert).