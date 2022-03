31-Jähriger bei Polizei geständig : U-Haft nach zweifachem Bankraub in Mönchengladbach

Innerhalb von knapp sechs Wochen wurde diese Bankfiliale zweimal überfallen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Mann hat eingeräumt, im Januar und März die Sparkassenfiliale in Westend überfallen zu haben. Was vorgefallen ist und was den Mönchengladbacher jetzt erwartet.

Der Mann, der nach dem Banküberfall im Stadtteil Westend am Dienstag von der Polizei festgenommen wurde, sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Gerichtsprozess. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 31-Jährige steht im Verdacht, zweimal in der Sparkassen-Filiale an der Ferdinand-Strahl-Straße jeweils einen vierstelligen Geldbetrag erpresst zu haben. Die Mindeststrafe bei einem Bankraub beträgt ein Jahr Haft. Verwendet der Täter eine Waffe, so erhöht sich diese auf fünf Jahre. Der Mann, der am 28. Januar und am 8. März an der Kasse die Herausgabe von Geld verlangte, hatte eine Pistole dabei, eine Gaspistole, wie sich später herausstellte.

Nach dem zweiten Bankraub in der Sparkassen-Filiale war den Ermittlern schnell klar geworden, dass es sich um ein und denselben Täter handeln könnte. In beiden Fällen betrat der Mann den Geschäftsraum, zückte die Waffe, packte das erbeutete Geld in eine Tasche und verschwand. In beiden Fällen warf er auf der Flucht seine Jacke weg.

Beim ersten Mal war die Suche nach dem Räuber noch erfolglos geblieben. Beim zweiten Überfall erwischte die Polizei den Tatverdächtigen noch nicht einmal zehn Minuten nach der Tat. Und sie fand auch die auf der Flucht weggeworfene Jacke sowie die Waffe.

In seiner, wie die Ermittler sagen, „Beschuldigtenvernehmung“ räumte der 31-jährige Festgenommene beide Taten ein. Der Mann aus Mönchengladbach ist laut Polizei schon vorher wegen Eigentumsdelikten aufgefallen.

Am Mittwoch ordnete der Richter Untersuchungshaft an, die der 31-Jährige sofort antrat. Dass der Mann auch für den Bankraub in Odenkirchen im Oktober vergangenen Jahres verantwortlich sein könnte, dafür gibt es laut Polizei bislang keine Anhaltspunkte.

Lesen Sie auch Fahndung der Polizei : Das ist der Bankräuber von Odenkirchen

Die Sparkassen-Filiale an der Burgfreiheit war am 4. Oktober überfallen worden. Auch in diesem Fall hatte der Täter eine Schusswaffe in der Hand, als er gegen 8.45 Uhr die Schalterhalle betrat. Seine Beute packte er in eine auffallend blaue Stofftasche. Dieser Täter ist noch flüchtig. Die öffentliche Fahndung nach ihm hat bisher keinen Erfolg gebracht.

(gap)